LUNGAU. Die Errichtung von Windrädern zur Erzeugung von elektrischer Energie ist ein im Land Salzburg permanent schwelendes Thema – mal mehr, mal weniger; und sobald eine derartige Debatte aufkeimt oder gar Fahrt aufnimmt, hat sie auch das Potenzial, Meinungen zu spalten: nämlich in Windkraft-Befürworter und in Windkraftgegner.

Prodinger: "Ich bin dagegen"

Einer, der gegen die Errichtung von Windkraftanlagen in Salzburg – speziell in alpiner Bergwelt, und hier im Besonderen in jener seines Heimatbezirks Lungau – ist, kommt aus St. Michael im Lungau. Er heißt Matthias beziehungsweise "Hias" Prodinger, ist Mitglied des Alpenvereins und Obmann-Stellvertreter in der Sektion Lungau sowie auch Mitglied und Obmann-Stellvertreter der überregionalen Organisation "Wir gegen Windräder in Alpiner Bergwelt".

Matthias Prodinger: "Wir brauchen keine Windräder in Salzburgs Bergen und intakten Naturlandschaften. "

Er ist nicht auf Regierungslinie

Prodinger liest die BezirksBlätter ganz genau und ist sensibilisiert auf just sein Kernthema, das ihn seit Jahren so aufregt: eben die Frage der Windkraftnutzung in Salzburg. Nachdem seitens einiger Salzburger Landespolitiker das Windräder-Thema zumindest am Rande befürwortend immer wieder mal angerissen wird – jüngst etwa vom für Energie, Klima und Umweltschutz ressortzuständigen Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Die Grünen), in unserem Interview in der BezirksBlätter-Lungau-Ausgabe vom 26./27. Jänner 2022 (hier klicken und den Online-Beitrag gleich nachlesen) – sieht sich Matthias Prodinger veranlasst, seine persönliche Position in Erinnerung zu bringen: "Bitte keine Windräder in Salzburgs Bergen und Naturlandschaften errichten – weder am Pirkegg in Ramingstein noch am Windsfeld zwischen Flachau und Tweng noch sonst irgendwo", bringt der 63-Jährige seinen Standpunkt auf den Punkt. "In Salzburg gibt es über 506 Wasserkraftwerke, die an 365 Tagen Ökostrom erzeugen. Daher brauchen wir in Salzburg nicht zusätzlich auch noch Windräder. Ökologisch gesehen wird mit dem Bau von Windindustrieanlagen an der kleinsten Schraube gedreht; und Atomkraftwerk wird wohl auch keines abgestellt werden in Europa, nur weil wir in Salzburg Windräder auf die Berge bauen und damit unsere noch zum größten Teil intakte Natur-Landschaft verschandeln. Mit Windparks verdienen nur jene, die sie betreiben, eine goldene Nase", so Prodingers Meinung.

"Atomkraftwerk wird wohl auch keines abgestellt werden in Europa, nur weil wir in Salzburg Windräder auf die Berge bauen und damit unsere noch zum größten Teil intakte Natur-Landschaft verschandeln."

Bist du für Windkraftanlagen im Lungau?

Prodingers Haupt-Bedenken

Es ist in großem Maße also ein ästhetisches Bedenken, welches Matthias Prodinger und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter beim Gedanken an Windpark-Anlagen vor der eigenen Haustüre missmutig stimmt. Aber es sind auch andere Sorgen, die ihn antreiben, nämlich hinsichtlich der Natur- und Tierwelt: „Es ist darauf zu achten, dass mit dem Ausbau von alternativen Energiequellen nicht genau das zerstört wird, das man eigentlich bewahren will“, sagt Prodinger, der konkret durch die sich drehenden Rotorblätter Nachteile für heimische Zugvögel und Artgenossen, wie etwa Rauhfußhühner oder Steinadler-Bartgeier fürchtet. Auch Bodenversiegelung, die Notwendigkeit der Errichtung von Zufahrtsstraßen für tonnenschwere Nutzlasten sowie bauliche Eingriffe bei der Errichtung von Ableitungen des Stroms zum nächstgelegenen Umspannwerk lehnt Prodinger kategorisch ab. „Windräder verschandeln unsere noch zum größten Teil intakte Natur-Landschaft, auf die wir in ganz Salzburg und vor allem bei uns im Lungau-Umgebung so stolz sind", wiederholt Prodinger abschließend seine Sicht, die wir aus Kapazitätsgründen hier in diesem Artikel nur im Groben anreißen haben können.



