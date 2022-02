So hat deine Gemeinde damals abgestimmt, als der Regionalverband 2019 das "Windkraft-Moratorium im Lungau" verabschiedet hat.

LUNGAU. Damit nicht eine einzelne Kommune im Bezirk mit der komplexen, meist heiß diskutierten und in der Öffentlichkeit nicht unumstrittenen Thematik, alleine gelassen wird, hat sich der Regionalverband Lungau im Jahre 2019 der Frage gewidmet, ob unter den jetzigen Rahmenbedingungen – also jenen vor zwei-drei Jahren – Windkraftanlagen im Lungau errichtet werden sollen. Die Abstimmung in der Regionalverbandssitzung, am 15. Juni 2019, in der die 15 Bürgermeister des Bezirks stimmberechtigt sind, ging mit 16:3 aus. Zwölf Ortschefs – wobei jener aus Tamsweg drei Stimmrechte hat und jene aus Mariapfarr und Sankt Michael jeweils zwei Stimmrechte haben – haben mit "Nein" gestimmt; drei haben mit "Ja" geantwortet. Weil die Windräder-Debatte im Lungau sowie auch in anderen Teilen des Bundeslandes Salzburg allmählich wieder hochzukommen scheint, haben wir für dich nachgeschaut und in unserem Archiv online gestöbert, wie das Abstimmungsverhalten in den 15 Kommunen des politischen Bezirks Tamsweg (Lungau) damals eigentlich war. Nachfolgend noch einmal das Ergebnis für dich:

So hat deine Heimatgemeinde 2019 abgestimmt:



Göriach: Keine Ja-Stimme, neun Nein-Stimmen. Stimmverhalten Bürgermeister Reinhard Radebner1 (ÖVP): Nein.

Lessach: Keine Ja-Stimme, neun Nein-Stimmen; Bürgermeister Peter Perner (ÖVP): Nein.

Mariapfarr: Fünf Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen. Bürgermeister Andreas Kaiser (ÖVP): Nein.

Mauterndorf: Eine Ja-Stimme, 15 Nein-Stimmen, eine Stimmenthaltung. Bürgermeister Herbert Eßl: Nein (ÖVP).

Muhr: Keine Ja-Stimme, acht Nein-Stimmen. Bürgermeister Hans Jürgen Schiefer (ÖVP): Nein.

Ramingstein: Eine Ja-Stimme, acht Nein-Stimmen. Bürgermeister Günther Pagitsch (SPÖ): Nein.

St. Andrä: Keine Ja-Stimme, neun Nein-Stimmen. Bürgermeister Heinrich Perner (ÖVP): Nein.

Sankt Margarethen: Drei Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen. Bürgermeister Johann Lüftenegger (ÖVP): Nein.

St. Michael: Zwei Ja-Stimmen, zwölf Nein-Stimmen. Bürgermeister Manfred Sampl (ÖVP): Nein.

Tamsweg: Zwei Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen. Bürgermeister Georg Gappmayer (ÖVP): Nein.

Thomatal: Eine Ja-Stimme, sechs Nein-Stimmen. Bürgermeister Klaus Drießler (Liste Thomatal): Nein.

Tweng: Keine Ja-Stimme, sechs Nein-Stimmen. Bürgermeister Heribert Lürzer2 (ÖVP): Nein.

Unternberg: Fünf Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen. Bürgermeister Peter Sagmeister (ÖVP): Ja.

Weißpriach: Neun Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme. Bürgermeister Peter Bogensperger (ÖVP): Ja.

Zederhaus: Zehn Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme. Bürgermeister Thomas Kößler (ÖVP): Ja.

(1) Radebner war bis Juli 2021 Bürgermeister in Göriach; 2) Lürzer war bis September 2020 Bürgermeister in Tweng)

"Windkraft-Moratorium im Lungau", 2019

Am Ende verabschiedete der Regionalverband Lungau dann das "Windkraft-Moratorium im Lungau", das weiter Gültigkeit hat, wie uns der Obmann des Regionalverbandes, Manfred Sampl, zuletzt bestätigt hat. Weitere interessante Details des "Windkraft-Moratoriums im Lungau" findest du hier in unserem Beitrag aus Juni 2019:

Zwölf der 15 Bürgermeister sind für eine Evaluierungsphase – MIT VIDEO

