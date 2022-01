Eduard Egger steht innerparteilich als nächster FPÖ-Bezirkschef im Lungau und Landtagswahlkandidat 2023 hoch im Kurs.

LUNGAU. Schon in ein paar Monaten könnte Eduard Egger aus Tamsweg der neue Bezirkschef der Freiheitlichen im Lungau sein; und er könnte auch der nächste Spitzenkandidat der Partei werden, wenn es dann darum gehen wird, für ein Lungauer FPÖ-Mandat im Salzburger Landtag zu werben. Die Landtagswahlen finden voraussichtlich 2023 statt.

Nun tagen die Ortsgruppen

Eduard "Ed" Egger aus Tamsweg ist jedenfalls innerparteilich dafür vorgesehen, ab dem Frühjahr 2022 das freiheitliche Boot im Lungau als Bezirksparteiobmann zu steuern. Fix ist das aber erst, wenn die blauen Ortsparteigruppen in den einzelnen Gemeinden des Bezirks dem endgültig zustimmen; und diese tagen eben in den Wochen bis zum Frühjahr, wenn dann der ordentliche FPÖ-Bezirksparteitag stattfinden soll, und wo es zur Zepterübergabe vom amtierenden Parteiobmann, dem Landtagsabgeordneten Ernst Lassacher aus St. Michael, an den momentanen geschäftsführenden Obmann, Eduard Egger, kommen soll.

Eduard Egger aus Tamsweg.

Wirtschaft und Arbeitnehmer



Eduard Egger, der in den vergangenen Jahren vor allem mit dem von ihm initiierten Volksbegehren "Kauf regional" aufhorchen ließ, das schließlich 146.295 Unterschriften bekam und damit die notwendige 100.000-Marke schaffte, um im Nationalrat behandelt zu werden, will als möglicher nächster Parteichef jedenfalls seine Wirtschaftsaffinität einbringen: Egger will die FPÖ im Lungau mittel- sowie auch langfristig als Partner für die heimischen Wirtschaftstreibenden, den stationären Handel sowie die in diesen Bereichen Beschäftigten positionieren. Als grobe und erste Programm-Headlines nennt er die Wirtschaftsförderung im Allgemeinen, das Schaffen von Arbeitsplätzen und die Förderung der Ausbildung von Facharbeitern.

Jugend und Ehrenamt fördern



Bedeutung in seinem politischen Wirken möchte Egger – er ist selbst Familienvater – darüber hinaus der Kinder- und Jugendförderung beimessen. Da ein weiteres Augenmerk in seinem politischen Wirken auch auf das Ehrenamt, Vereine und Einsatzorganisationen gelegt werden soll, gehöre zu diesem Bereich auch die Förderung von ehrenamtlichen Institutionen und Organisationen beim Suchen, Finden und Aufbauen von Nachwuchskräften.

Weichen wurden im Juli gestellt



Die Weichen zur Verantwortungsübernahme durch Ed Egger wurden innerhalb der FPÖ Lungau bereits im letzten Sommer gestellt, als Anfang Juli 2021 in Tamsweg die Bezirksparteileitung tagte. Zentraler Inhalt war damals die sich abzeichnende Staffelübergabe des Bezirksobmanns, Ernst Lassacher. Sein vorgesehener Nachfolger, Eduard Egger, ist Gemeinderat in Tamsweg und Fraktionsvorsitzender seiner Ortsgruppe; er wurde im Juli 2021 bereits zum geschäftsführenden Bezirksobmann gewählt. Im Frühjahr 2022 soll der 52-Jährige am ordentlichen Bezirksparteitag die Geschäfte sowie die Obmannschaft dann endgültig übernehmen. Die ausgearbeiteten Details hinsichtlich seiner selbst definierten politischen Schwerpunkte will Egger danach bekannt geben.

