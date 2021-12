Mit diesem Spruch sind wir am 14. Dezember durch Salzburg gezogen!!

Es waren rund 2500 Leute mit dabei, meines Wissens, leider zu wenig aus dem Lungau aber jene die gekommen sind ein "DANKE" im Namen aller Betroffenen und "das ist die ganze Bevölkerung". Wir bleiben weiter am Ball. So kann es nicht weiter gehen!

Hier der Link für mehr Info https://tvthek.orf.at/profile/Salzburg-heute/70019/Salzburg-heute/14116953/Meldungen/15056396

Gruber Rupert