OFK Neuwahl :

Am Samstag den 08. Jänner 2022 wurde die Mitgliederversammlung der Feuerwehr Ramingstein mit einer Neuwahl des Ortsfeuerwehrkommandanten unter erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus abgehalten. Diese Neuwahl war aufgrund des Salzburger Feuerwehrgesetzes nötig, da der amtierende Kommandant Gerhard Purgstaller nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand.

Unter dem Vorsitzt des Bürgermeisters Günther Pagitsch und der Anwesenheit des Bezirksfeuerwehrkommandanten Hannes Pfeifenberger konnte in geheimer Wahl der „neue“ Ortsfeuerwehrkommandant Leonhard Ernst in den Dienst gestellt werden. In den letzten zehn Jahren bewährte er sich bereits als Stellvertreter des bisherigen Ortsfeuerwehrkommandanten. Als neuen Stellvertreter wurde Sebastian Tosch und die Zugskommandanten Johann Guggenberger, Karl Steinschnack sowie Gerald Purgstaller ernannt. In der darauffolgenden Ansprache bedankte sich der gewählte Feuerwehrchef für das Vertrauen der anwesenden Mannschaft und gab bereits die Ziele für die Zukunft vor. Darüber hinaus ergingen Dankesworte an Gerhard Purgstaller, welcher die letzten zehn Jahre seinen Dienst als Ortsfeuerwehrkommandant leistete.

Wir wünschen Leonhard Ernst mit seinem Team für diese ehrenvolle Aufgabe und zur Erfüllung ihrer übertragenen Aufgaben viel Erfolg.

Unsere Wehr und unsere Kraft erhalte Gott der alles schafft.