Als Gesellschaft stehen wir gerade großen Herausforderungen gegenüber: Das Klima wird wärmer, das Leben teurer, globale Krisen häufiger. Dass wir unseren Lebenswandel grundlegend ändern sollen, ist schon lange klar, doch an der Umsetzung hapert es noch. Nachhaltige Veränderungen sind schließlich eine langwierige Sache, die häufig auch mit Anstrengung verbunden ist.

Es gebe aber etwas, mit dem wir enorm viel verändern können, ohne dabei viel ändern zu müssen, sagt Maria Fanninger, Mitbegründerin des Vereins Land schafft Leben: unser Essen. „Lebensmittel sind ein gemeinsamer Nenner der Herausforderungen unserer Gesellschaft. Ihre Produktion beeinflusst das Klima ebenso wie unser Landschaftsbild, unsere Umwelt, Menschen und Tiere. Sie sind ein riesiger Wirtschaftsfaktor und wirken sich darüber hinaus auch maßgeblich auf unsere Gesundheit aus.“ Mehrmals pro Tag hätten wir also eine große Verantwortung, der gerecht zu werden gar nicht so schwer sei, wenn man nur weiß wie, sagt Fanninger.

Doch wer sagt uns, wie wir wirklich konsumieren können, ohne die Umwelt allzu sehr zu belasten? Wer erklärt uns, wie wir besser mit Lebensmitteln umgehen und weniger verschwenden können? Wer bringt uns bei, uns so zu ernähren, dass unser Körper davon auch wirklich profitiert und nicht einfach nur satt wird? Für Maria Fanninger liegt die Lösung auf der Hand: „Lebensmittelwissen, Ernährungsbildung und Konsumkompetenz gehören in die Kindergärten und Schulen und sollten dort einen fixen Platz in den Lehreinheiten bekommen. Zu wissen, welche Auswirkungen unser Griff ins Regal auf Mensch, Tier, Umwelt und nicht zuletzt unseren eigenen Körper hat, ist heute wichtiger denn je – für mich persönlich sogar genauso wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen.“

Deshalb hat die Wirtschaftspädagogin den Lebensmittelschwerpunkt ins Leben gerufen – eine Bildungsinitiative, die Pädagoginnen und Pädagogen aller Schulstufen wie auch des Elementarbereiches kostenloses Lehrmaterial rund um die Themen Lebensmittelproduktion, Ernährung und Konsum zur Verfügung stellt. Schülerinnen und Schüler lernen so, wie die Lebensmittelproduktion unseren Lebensraum und die Umwelt beeinflusst, wie sich Lebensmittel auf ihren Körper auswirken und wie diese im Sinne einer gesundheitserhaltenden Ernährung genutzt werden können. Dabei wird die Eigenverantwortung der Kinder und Jugendlichen gefördert, sodass der bewusste Konsum in ihrem Alltag Anwendung findet.

„Kinder und Jugendliche erlangen so das Wissen, das sie brauchen, um bewusste Konsumentscheidungen zu treffen“, erklärt Fanninger. Warum das für uns alle wichtig ist? „Eine bewusst konsumierende und eigenverantwortlich handelnde nächste Generation ist der Schlüssel zu einer in jeder Hinsicht nachhaltigen Zukunft.“