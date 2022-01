Dark Green Ravens - Eisfüchse Saalfelden 3:6 (2:2, 0:3, 1:1); Tore für Ramingstein: Bogensberger Erik, Thalmann Maximilian und Gautsch Mario.

Nicht erfolgreich verlief die vorletzte Heimpartie der Ramingsteiner in der 2. Division der Eishockeymeisterschaft, das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Dark Green Ravens und dem ersten Verfolger, den Eisfüchsen aus Saalfelden. Gegen die Pinzgauer, gegen die man in den bisherigen ausgetragenen Spielen noch nie punkten konnte, reichte es auch diesmal nicht zu einem Erfolgserlebnis. In der ausgeglichenen Partie fehlte an diesem Spieltag das nötige Glück, das einfach im Sport dazugehört, um zu Punkten kommen zu können. In der bis zum Ende umkämpften Partie wollte es einfach nicht gelingen. Mit diesem Punkteverlust ging auch der erste Tabellenplatz an die Eisfüchse verloren. Die Ravens liegen nun auf Rang zwei in der Tabelle.

Eine Besonderheit im harten Eishockeysport gab es in dieser Partie auch - bei den Gästen aus dem Pinzgau stand mit Alexandra Schwaiger eine junge Dame im Tor - sie machte ihre Sache sehr gut.