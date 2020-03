Gute Nachricht des Tages: Der Tischtennisclub Tamsweg zog erfreuliche Bilanz und durfte drei Ausgezeichnete Vereinsmitglieder bejubeln: Josef Pöllitzer (Schriftführer), Gerda Meißnitzer (Kassierin) und Johann Meißnitzer (Zeugwart).

TAMSWEG. Zur turnusmäßigen Jahreshauptversammlung lud der Obmann des Tischtennisclub (TTC) Tamsweg, Jürgen Dück, die Clubmitglieder des in das Gasthaus Knappenwirt in Tasmweg ein. Nach dem Vereinsjahr 2019 zog Dück eine äußerst positive Bilanz. Aus sportlicher Sicht war der souveräne Meistertitel in der Salzburger Landesliga durch das Trio Adam Smuda, Jürgen Dück und Josef Rehrl das viel umjubelte Highlight des Jahres. Besondere Erwähnung dabei verdient die markellose Leistung der unumstrittenen Lungauer Nummer eins, Adam Smuda, der in der Frühjahrs-Finalrunde an elf Wettkampftagen mit 30:0 in seinen Einzelspielen und 10:0 in den Doppelbegegnungen eine blütenweiße Weste aufzuweisen hatte.

Drei Funktionäre ausgezeichnet

Auf organisatorischer Ebene konnte der Obmann dann im Rahmen dieser Jahres-Zusammenkunft drei hohe Auszeichnungen an die langjährigen Funktionäre Josef Pöllitzer (Schriftführer), Gerda Meißnitzer (Kassierin) und Johann Meißnitzer (Zeugwart) überreichen. Alle drei, die kürzlich aus ihren offiziellen Funktionen ausgeschieden sind, waren über Jahrzehnte sowohl als aktive Sportler als auch als überaus engagierte und verdiente Funktionäre für den Tischtennissport im Lungau tätig und wurden dafür mit dem goldenen Verdienstabzeichen des ASVÖ Salzburg gewürdigt.

Der Vorstand nach den Neuwahlen



Auch Neuwahlen wurden durchgeführt. Der frisch gewählte Vorstand des Tischtennisclub Tamsweg setzt sich wie folgt zusammen: Obmann Jürgen Dück, Obmann-Stellvertreter Martin Lohfeyer, Schriftführer Andreas Thomasberger und Kassierin Kathrin Deticek.

