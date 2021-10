SC Tamsweg - USC Piesendorf 2:1 (0:1); Tore: Alexander Lischent (64., 84., jeweils FE.); 150 Zuschauer. Der SC Tamsweg geriet in der vom Anfang an umkämpften Partie nach einem Abwehrfehler in Rückstand und kam trotz einiger guter Gelegenheiten zu keinen Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Heimischen den Druck, aber Tore aus dem Spiel gelangen an diesem Tag keine. Die beiden alles entscheidenden Tore zum zweiten Heimsieg fielen aus zwei Strafstößen nach Foulspiel, die vom Tamsweger Alexander Lischent verwandelt wurden. Der SC Tamsweg ist damit weg vom Tabellenende und liegt auf dem 12 Tabellenrang in der Landesliga.

Trainer Gerhard Gwehenberger nach dem Spiel: "Unterm Strich ein verdienter Sieg. Rückstand nach einem Fehler vor der Pause, in Hälfte zwei überlegen und gewonnen."

SV Schwarzach - USK St. Michael 8:0 (3:0); 220 Zuschauer. Nichts zu holen gab es für die Lungauer beim Tabellenführer im Pongau. Mit dieser Niederlage fällt St. Michael auf den letzten Tabellenplatz in der Landesliga zurück.

USV Zederhaus - FC Kaprun 0:5 (0:3); 60 Zuschauer. Mit dieser Heimniederlage bleiben die personell kämpfenden Lungauer weiterhin am Tabellenende in der 2. Landesliga Süd.