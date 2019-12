Ein Weltrekordhalter aus der Heimat zeigte uns eine Alternative zum klassischen Skifahren: das Snowbiken.



OBERTAUERN. Wer auf der Suche nach einer ordentlichen Portion Glücksgefühl ist, der ist bei Hermann Koch in Obertauern gut aufgehoben. "Das Wohlgefühl überkommt einen, wenn man mit dem "Snowbike" – Schneefahrrad – die Piste hinab gleitet", frohlockt der Skischulbetreiber. Als Alternative zum reinen Ski- und Snowboardsport bietet Koch seinen Kunden nämlich auch Snowbike-Schnupperkurse an. "Snowbiken ist leicht zu erlernen", weiß Koch, "zwei Stunden reichen für die Bedienungs-Grundkenntnisse sowie beim Fahren mit der Seilbahn." Da ein modernes Snowbike heutzutage nur in etwa 6,5 Kilogramm wiegt, sei – vorausgesetzt man weiß, wie's geht – die Benützung von Gondelbahn, Sessel- und Schlepplift kein Problem.

Entwickelt in Oberndorf

Entwickelt wurde das Snowbike maßgeblich in Oberndorf von der Firma Brenter. Noch heute stellt Harald Brenter diese Sportgeräte her. "Ein Snowbike ist eine Mischung aus Downhill-Bergfahrrad und Skiern", erklärt Hermann Koch, "es besteht aus einem Rahmen mit Sitz, einer Lenkung mit Federgabel, einem Vorder- und Hinterski am Rahmen sowie zwei Fußskiern."

Koch ist im Rekordbuch 2020

Koch fährt seit 1997 damit. Er stellte im April 2018 am Schaidberg sogar einen Guiness-Weltrekord auf, weil er 24 Stunden Nonstop-Snowbike fuhr; im neuen Buch der Rekorde 2020 ist er auf Seite 121 wieder eingetragen, erzählt er uns.

Komfort, aber auch Adrenalin

"Weil man sitzt, ist Snowbike-Fahren unter anderem bei Menschen mit Handicap beliebt", sagt Koch, aber nicht nur bei diesen, "auch sehr viele Sportler fahren damit als Alternative zum normalen Skifahren; und auch Adrenalin-Junkies, die einfach mal etwas Unkonventionelles erleben wollen, kommen zu mir und probieren das aus", erzählt Hermann Koch. "Außerdem bietet es einen wunderbaren Einstieg für absolute Pistenneulinge, die nicht sofort klassisch skifahren wollen, sondern einfach mal bequem die Pistenlandschaft Obertauerns kennen lernen möchten."

Grundkurse für Einsteiger

Bei Hermann Koch in Obertauern können Interessierte auch Schnupperkurse besuchen. Nach Kursabschluss erhält man einen Grundschein, der die Voraussetzung dafür ist, dass man sich bei Koch ein Schneefahrrad ausborgen darf und die Pisten Obertauerns auf eigene Faust erkunden kann. "Da ein neues Snowbike in der Anschaffung bei etwa 1.000 Euro anfängt, bieten wir die Geräte auch im Verleih an", erklärt Koch. "Wer ein gebrauchtes Schneefahrrad kaufen möchte, wird bei uns ebenfalls fündig."

Geführte Moonlight-Touren

Ein Snowbike-Highlight am Tauern sind übrigens die regelmäßig von Hermann Koch geführten Moonlight-Touren, also in Vollmondnächten. "Mit dem letzten Lift fahren wir gemeinsam auf das Zehnerkar. Dort kehren wir auf eine Gamsmilch ein und tauchen dann bei der Abfahrt in die abendliche Stimmung von Obertauern ein. Ein unglaubliches Gefühl", kommt Hermann Koch gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.