Die "Ultra Trail Bastards" aus dem Lungau durften als die drei besten Österreicher unter den insgesamt 1.750 Startern aus 26 Nationen, beim "Lavaredo Ultra Trail" in Cortina d'ampezzo, über Top-Zeiten und Top-Ergebnisse jubeln.

LUNGAU, CORTINA D'AMPEZZO. Eine Laufdistanz, die über die 42 Kilometer eines Marathons hinausreicht wird per Definition als Ultra-Lauf bezeichnet. In der Szene darf man sich aber erst als „echter“ Ultra Läufer bezeichnen, wenn die Länge der gelaufenen Strecke die 100 Kilometer Marke übersteigt. Das ist drei Männern aus dem Lungau in Cortina d'ampezzo, Südtirol, Italien, einmal mehr und eindrucksvoll gelungen: Stefan Schaffer, Michael Dengg, Hannes Pertl, die sich selbst die "Ultra Trail Bastards" nennen.

Beim Lavaredo Ultra Trail

Der Lavaredo Ultra Trail ist nach dem "UTMB" in Frankreich die zweitgrößte Ultra- Laufveranstaltung mit Teilnehmern aus 26 Nationen und einem über 5.000 Personen großem Starterfeld in vier verschiedenen Bewerben. Die "Ultra Trail Bastards" haben sich in eben dieser Königsklasse, dem Lavaredo Ultra Trail, der in der Zeit zwischen 23. und 26. Juni 2022 ausgetragen wurde, gemeinsam mit 1.750 weiteren Läufern an den Start gewagt. Eine Strecke von 120 Kilometer und 5.800 Höhenmetern waren im teils felsigen und steilen Gelände der Südtiroler Dolomiten zu bewältigen. Mit Sonnenaufgang bei den drei Zinnen zählt dieser Lauf zu den weltweit schönsten und beeindruckendsten Rennen – aber auch zu einem der härtesten.

Zeiten und Ergebnisse



Stefan Schaffer, amtierender österreichischer Ultra Trail Staatsmeister, konnte sich mit einer Laufzeit von 15 Stunden und 18 Minuten den 34. Platz sichern; in seiner Altersklasse erreichte er Platz sieben. Nur zwölf Minuten später im Ziel angekommen, sicherte sich Michael Dengg Rang 41 sowie Altersklassenplatz 13. Hannes Pertl konnte mit einer Zeit von 16 Stunden 53 Minuten als 90. den Zielbogen durchlaufen und ließ somit noch 1.660 Läufer hinter sich.

"Mega-Leistung" abgeliefert

Die "Ultra Trail Bastards" wissen selbst, dass sie bei diesem "Lavaredo Ultra Trail" in Cortina d'ampezzo eine "Mega-Leistung" abgeliefert haben; sie möchte sich auf diesem Weg auch bei "Sport:Werk", "Sport Pichler" und "Mega Basic" für die Unterstützung bedanken.

