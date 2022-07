Hier sind unsere ersten Bilder vom Murtallauf 2022 für dich! Fotos haben wir bereits von den Kinderläufen, die am Marktplatz Tamsweg für Begeisterung sorgten.

TAMSWEG. Der zehnte Murtallauf im Lungau findet heute, Samstag, 2. Juli 2022, statt. Die Eröffnung feierte der Verein Lungauer Murtallauf ab 15 Uhr gemeinsam mit dem Bürgerlichen Schützenkorps Tamsweg sowie der Bürgermusik Tamsweg zelebriert. Anwesend war unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. Gleich darauf starteten ab 15:30 Uhr die Kinder ihre Laufbewerbe. Zwischenzeitlich wärmen sich die Teilnehmenden der Hauptläufe mit Start um 17:30 Uhr in den Orten St. Michael, St. Margarethen, Unternberg sowie in Mörtelsdorf. Die Fans am Marktplatz im Tamsweg, wo das Ziel ist, erwarten sie – tosender Applaus ist den Ankommenden gewiss.

