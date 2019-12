Beim Weihnachtsturnier des Judovereins ESV-Sanjindo Bischofshofen in der Wielandnerhalle holten die zehn teilnehmenden Lungauerinnen und Lungauer zehn Stockerränge heim.

LUNGAU, BISCHOFSHOFEN. Mit zehn von zehn möglichen Medaillen kehrten die Kämpferinnen und Kämpfer des Vereins Judo Lungau vom Weihnachtsturnier des Judovereins ESV-Sanjindo Bischofshofen, das in der Wielandnerhalle stattgefunden hatte, heim. Antreten durften Judokas in den Jahrgangsklassen U8, U10, U12 und U14 bis zum maximal orange-gelben Gurt.

Die Lungauer Top-Platzierungen



Einen ersten Platz sicherten sich Annika Wögerer in der Mädchenklasse U8 bis 25 Kilogramm sowie Maria Schlick, die in der Mädchenklasse U8 bis 28 Kilogramm brillierte. Weiters auf Rang eins kämpften sich Alesia Poghosyan in der U10 bis 25 Kilogramm, Elisabeth Schlick in der U10 bis 28 Kilogramm sowie Johannes Schlick, der bei den Burschen in der Klasse U12 bis 38 Kilogramm auf Gold biss. Zweite Plätze sicherten sich Lani Santorum bei den Mädchen der Klasse U10 bis 25 Kilogramm; Hannah Pichler (U12 bis 38 Kilogramm, weiblich); Felix Wögerer (U10 bis 30 Kilogramm, männlich) und Sebastian Kranawetter (U10 bis 34 Kilogramm, männlich). Platz drei erkämpfte sich Armina Celebic in der Mädchenklasse U8 bis 28 Kilogramm.