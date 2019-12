Im Verein Volleyball BG Tamweg ist man stolz darauf, zwei in den Landeskader nominierte Spielerinnen, in den eigenen Reihen zu haben: Verena Gruber und Annika Slowak.



TAMSWEG, MARIAPFARR. Zwei Volleyballspielerinnen des Vereins Volleyball BG Tamweg wurden vom SVV-(Salzburger Volleyballverband)-Trainer Andi Strauss für den Landeskader nominiert. Beide, Verena Gruber aus Tamsweg und Annika Slowak aus Mariapfarr, werden daher Anfang April 2020 bei den Bundesmeisterschaften im Burgenland mit dabei sein. Das Sichtungstraining, bei dem die besten Spielerinnen der Jahrgänge 2006 und jünger aus dem Bundesland Salzburg eingeladen waren, fand Mitte Dezember in Seekirchen statt. Insgesamt wurden 14 Spielerinnen wurden für den Landeskader nominiert.