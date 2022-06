Vortrag in der Wirtschaftskammer in Tamsweg, wie sich Firmen und Unternehmen vor digitalen Angriffen schützen können und welche Risiken es im Cyber-Raum gibt.

ZEDERHAUS, TAMSWEG. Eine von drei Niederlassungen befindet sich in Zederhaus, zwei weitere Standorte sind Sonnberg bei Linz sowie der Wissenspark Puch/Urstein im Tennengau: die Rede ist vom Unternehmen "solbytech", das sich auf cloudbasierte Softwareentwicklung spezialisiert und eigenen Angaben nach in der Energiebranche seine Nische gefunden hat. Gegründet wurde es 2019 als Start-up von Florian Dodegge sowie den beiden Zederhausern Gerald Eder und Manuel Dorfer. 2020 stieg die Salzburg AG als strategischer Investor und Partner in das Unternehmen ein. Mittlerweile besteht das Team aus acht Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeitern.

Sicherheit im Cyber-Space

Eines der Standbeine von "solbytech" ist das Aufdecken von Sicherheitslücken, -schwachstellen und -risiken sowie das Treffen von Sicherheitsvorkehrungen in der IT-Infrastruktur seiner Auftraggeber – der Schutz vor beispielsweise Hacker-Angriffen, Datenraub, Schadsoftware et cetera.

Internet, digitale Welt, Computer (Symbolfoto)

Foto: Peter J. Wieland

hochgeladen von Peter J. Wieland

Themenabend in Tamsweg

In just diesen Themenbereich will auch eine Veranstaltung speziell für Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region in der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lungau in Tamsweg, am 5. Juli, ab 19 Uhr, vordringen. Das Unternehmen "solbytech" wird an diesem Termin „Cyber Sicherheit im Lungau – Chance & Risiken“ beleuchten und der Frage nachgehen, welche Sicherheitslücken es in Unternehmen im Lungau gibt. Weiters stehen an diesem Abend kurze Vorträge seitens der HAK Tamsweg, die seit dem Schuljahr 2021/2022 einen Ausbildungsschwerpunkt im Bereich Sicherheitsmanagement und Cyber-Security bietet, am Programm. Inputs gibt es darüber hinaus auch noch von einem Experten von "Innovation Salzburg", der die Frage "Welche Förderungen gibt es für UnternehmerInnen?" erörtert. Seitens der Raiffeisen Salzburg Versicherungsmakler GmbH wird ein Blick auf Versicherungslösungen im Cyberbereich geworfen.

Auch interessant:

Ein kleiner Betrieb, der Initiative zeigt, hat gewonnen

FH-Startup schafft es zum Partner der Salzburg AG

Startup-Messe im digitalen Raum

startup-Salzburg: Beste Voraussetzungen in Salzburg