Bei einer Veranstaltung der Bezirksbauernkammer (BBK), im Gambswirt in Tamsweg, am Montag, wurde der heimischen Bauernschaft sowie anderen Lebensmittel-ProduzentInnen die "Lungauer Landwirtschaftsgenossenschaft" vorgestellt.

LUNGAU. Im Bezirk Tamsweg hat sich eine Landwirtschaftsgenossenschaft gegründet. Durch diese sollen Mitgliedsbetriebe, also teilnehmende Landwirtinnen und Landwirte, die Möglichkeit bekommen, ihre Produkte, oder auch Teile davon zu Preisen über dem tagesaktuellen Großmarktpreis zu verkaufen. Die Genossenschaft kümmert sich dabei um die Weiterverarbeitung und den Verkauf; sie hat neben dem Einkauf auch die Verarbeitung und Vermarktung der Produkte als Aufgabe. Ein Großteil der Produkte soll in den neuen Verarbeitungsräumen der Landwirtshaftsschule veredelt werden.

Weiterentwicklung von "Kochwerk" und "Speis"



Seit einigen Jahren hat sich rund um Bezirksbäuerin Roswitha Prodinger aus Tamsweg das "Lungauer Kochwerk" entwickelt. Begonnen hat es als Plattform, um Wissen über die Zubereitung regionaler Produkte aus der Landwirtschaft weiterzugeben. Dadurch ist auch die "Lungauer Speis" entstanden, in der - bisher virtuell - die Produkte und ihre Bezugsmöglichkeiten aufgezeigt wurden. Die Idee wurde über ein "Leader"-Projekt weiterentwickelt und so stellt sich nun die Lungauer Landwirtschaftsgenossenschaft mit Obmann Mathias Gappmaier und den Stellvertretern Roswitha Prodinger und Hans Schitter vor. Weitere Mitarbeiter sind Markus Kocher und Christine Wind.

Produktvielfalt

Die Mitglieder der nun gegründeten Landwirtschaftsgenossenschaft können der Genossenschaft Fleisch (Rind, Schaf, Schwein, Wild) liefern, aber auch verschiedenste Lebensmittel, die im Lungau angebaut oder aus heimischen Zutaten hergestellt wurden. Damit soll sich auch im Verkaufsangebot eine Produktvielfalt ergeben: von Fleisch- und Milchprodukten über "Convenience" (fertige Produkte wie Leberknödel, Beuschl, Rouladen) zu "Sonstiges" wie Brot, Honig, Marmeladen, Säfte, Tees und Eachtleng aber auch Tierfutter. Alles, was direktverkauft werden will, gilt als zur Lieferung geeignet, also etwa auch Obst und Gemüse.

Regionaler Verkauf

Die verarbeiteten Produkte werden am Ab-Hof Laden der "Lungauer Speis" in der Landwirtschaftsschule in Tamsweg (Eröffnung dafür am 29. April), über das "Lungauer Genussmobil", beim Eurospar in Tamsweg an Endverbraucher und im Lungau an Gastronomiebetriebe und Großabnehmer (Betriebsküchen, wie etwa vom "Hilfswerk") verkauft.

