„Sanfter Tourismus bei uns bedeutet eine intakte Natur intensiv und ursprünglich erleben zu können; gleichzeitig ein Bewusstsein dafür zu erlangen, der Natur nicht zu schaden beziehungsweise negativ auf sie einzuwirken und die hiesige Kultur kennenzulernen", sagt Lisbeth Schwarzenbacher, Obfrau im Tourismusverband (TVB) Salzburger Lungau Katschberg.

„Das Runterkommen können, das Langsamer anstatt dem Schnell, das Ökologische und Ursprüngliche – das ist es was unsere Gäste bei uns schätzen, und das bieten wir ihnen an.“

Lisbeth Schwarzenbacher, Obfrau TVB Salzburger Lungau Katschberg

Lisbeth Schwarzenbacher, Obfrau TVB Salzburger Lungau Katschberg, sagt: „Wir sind nicht auf den Massentourismus ausgelegt, das wollen wir auch gar nicht." (Archivfoto)

Foto: Peter J. Wieland

Entschleunigung kann man auch im Winter finden, wie hier zu sehen, bei einer Schitour in Zederhaus.

Foto: Peter J. Wieland

Rund 30 Themenweg lungauweit

Besonders stolz ist man im gesamten Salzburger Lungau auf seine insgesamt zirka 30 Themenwege, auf denen die Besucher in die Natur physisch und geistig eintauchen können: wie etwa – um in den Ortschaften des Tourismusverband Salzburger Lungau Katschberg zu bleiben – den Vogelwanderweg in St. Michael, den Wasserweg Leisnitz in St. Margarethen oder den Waldlehrpfad in Unternberg, um nur ein paar von ihnen beispielhaft zu nennen. Außerdem, so empfiehlt Lisbeth Schwarzenbacher, lohne sich besonders auch ein Besuch der Nationalpark-Ausstellung „M(ur)sprung“ in Muhr sowie auch ein Abstecher in den Naturpark Riedingtal in Zederhaus. Nicht unerwähnt lässt sie dabei das Lungauer Tälerbus-System, welches die abgelegenen Winkel der Region mittels "Öffi" erreichen lässt.

Die Möglichkeit von Wanderungen zu einem der rund 60 Bergseen werden im Tourismus-Angebot des Bezirks Tamsweg immer wieder beworben.

Foto: Peter J. Wieland

Schloss Moosham in Unternberg.

Foto: Peter J. Wieland

Sanfte Sommerfrische möglich

„Die Gäste finden bei uns im Lungau Ruhe und Abstand – gerade jetzt in der Zeit von Corona sehr wichtig – Sommerfrische in über 1.000 m Seehöhe bei guter Luft und mit angenehmer kühler Temperatur für einen erholsamen Schlaf“, führt Lisbeth Schwarzenbacher, die stolz auf das sanfte Tourismuskonzept in Lungau ist, aus. „Wir sind nicht auf den Massentourismus ausgelegt“, sagt sie, „das wollen wir auch gar nicht. Anstatt eines großen Vergnügungszentrums haben wir Angebote, die im Einklang mit der Natur stehen – angefangen vom Wandern, über das Radfahren und Mountainbiken bis hin zur Entschleunigung und dem Wellness in unseren Hotels“, erklärt sie. „Das Runterkommen können, das Langsamer anstatt dem Schnell, das Ökologische und Ursprüngliche – das ist es was unsere Gäste bei uns schätzen, und das bieten wir ihnen an“, sagt Schwarzenbacher abschließend.

