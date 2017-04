Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines)

24.04.2017, 18:09 Uhr

Das Vorkommen dieser schönen Falter ist in der Nähe von Wiesenschaumkraut zu bemerken. Der Schmetterling ist jedoch wenig sesshaft, so fliegt er weite Strecken, bis er sich an einer passenden Stelle nieder lässt.Der Name des Falters entstammt der Flügelfärbung des Männchens. Aurora gilt als die Göttin der MorgenröteDie Raupen bedienen sich an Kreuzblütlern.