Die NEUE Ludlalm, am Ufer des Prebersees

Unter neuer Führung verwöhnt man hier wieder Geniesser, Naturfreunde und Unternehmungslustige.Die Ludlalm befindet sich am Ufer des Prebersees im Landschaftsschutzgebiet Prebersee am Fuße des gleichnamigen Skitourenberges, dem Preber.In einem freundlichen Sonnenflecken eingebettet liegt der geheimnisvolle Prebersee (1.514m). Schwebstoffe des Moores sind in ihm gelöst, was dem Wasserspiegel die dunkle Farbe gibt. An den Flanken des Prebers (2.740 m) mit seiner mächtigen Kammlinie erstreckt sich ein weiteres Almen- und Weidegebiet mit lohnenden Wanderzielen.Der Prebersee ist mit dem Auto oder Tälerbus von Tamsweg aus erreichbar.Der Moorlehrpfad rund um den See ist Rollstuhl- und Kinderwagentauglich.Die Gehzeit für diesen Rundweg ausgehend von den Parkplätzen beträgt ca. 45 Minuten.