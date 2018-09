Ein Ohrwurm beim Schlaf beobachtet

12.09.2018, 19:18 Uhr

hat sich für den Schlaf eine geeignete Stelle ausgesucht. Er war am Vormittag noch im Schlaf, ebenso wie viele andere Insekten und sonstige Lebewesen...Die Ohrwürmer waren ja in früheren Zeiten unter Verdacht, sich in das (Menschen)-Ohr zu verkriechen und dort das Trommelfell zu zerbeißen. Das wurde aber als Unwahrheit befunden. Die kräftigen Hinterleibszangen dienen nur zur Verteidigung. Die Ohrwürmer sind Allesfresser und somit in einiger Weise auch nützlich.