Im Herbst 2018 ist in St. Michael eine Bildungswoche geplant. Im Rahmen der Besprechung "Forum der Ideen" am Dienstag, dem 16. Jänner 2018, um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes sollen Ideen für die Bildungswoche gesammelt und so das Programm festgelegt werden._____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081