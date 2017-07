Streicherwoche Weißpriach - Klassischer Sommer im Lungau

Seit 36 Jahren treffen sich in Weißpriach leidenschaftliche AmateurmusikerInnen, die aus verschiedenen Bundesländern und auch aus dem Ausland anreisen, um unter der Leitung von Profimusikern ein Konzertprogramm zu erarbeiten.Das Repertoire reicht vom Barock bis ins 20. Jahrhundert und zeigt in seiner Stilvielfalt eine breite Palette musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten.Die in Tamsweg geborene Harfenistin Ulli Neubacher, sowie junge MusikerInnen aus dem Lungau ergänzen das Ensemble.

Aus dem Programm (Auszug):G. P. Telemann - Polnisches KonzertJ. Haydn - Konzert für Violine, C-DurK. Ditters v Dittersdorf - Konzert für HarfeA. K. Glazunov - Zwei MelodienJ. Williams - Star Wars Trilogy21. Juli, 18:00 Uhr: Tamsweg, Pfarrkirche St. Jakob22. Juli, 17:00 Uhr: Mauterndorf, Gemeindesaal