Laien-Defibrillator in Lessach übergeben

13.05.2017, 10:26 Uhr

Der Rotary Club Lungau hat ein Leader-Projekt initiert, wodurch jeder Gemeinde im Lungau ein Laien-Defibrillator zur Verfügung gestellt werden kann.

Im Rahmen des Defibrillator-Projektes des Rotary Club Lungau wurden am 12. Mai 2017 ein Defibrillator mit Aufbewahrungs-Kasten übergeben.Primar Adolf Kriegisch und Peter Bachmaier Peter überreichten im Namen des Rotary Clubs das Gerät an Bgm. Peter Perner für die Gemeinde.Nach dem anschliessenden Vortrag von Prim. Kriegisch, in dem er betonte, dass Ersthelfer mit Herzdruckmassage und durch den Einsatz eines Laien-Defis die Überlebenschancen der Betroffenen von derzeit 11 auf bis zu 70 Prozent erhöhen können, erklärte Peter Bachmaier die Anwednung des Gerätes und gab allen Anwesenden die Möglichkeit, diese auch parktisch zu üben. Diese nahmen das auch sehr stark war.

- Hilfe organisieren (144)- Herzdruckmassage und Beatmung beginnen- weitere Helfer holen den Defibrillator- dieser wird aktiviert und gibt Anweisungen- Herzdruckmassage und Beatmung sowie Verwendung des Defibrillators nach seinen Anweisungen bis professionelle Helfer übernehmen könnenDer Defibrillator wird in Lessach öffentlich zugänglich beim Vereinshaus/ Feuerwehrhaus montiert und soll bei Notfällen Leben retten.