WANDERUNG DER KULTURPFLANZEN

3. Bildungswoche - 12. bis 20. Mai 2017



Was haben Krautkopf & Co. mit Integration zu tun?



"Unsere" Äpfel, Karotten, Krautkopf & co. als "Fremde" auf unserem Speiseplan sind selbstverständlich. Tomaten, Kartoffel und Paprika können wir als "integrierte Ausländer" bezeichnen! Das Fremde bzw. die Fremden werden bei uns vielfach als Problem gesehen und diskutiert. Eine Wahrnehmung des Fremden als Träger des kulturellen Erbes, von welchem wir alle profitieren, findet kaum statt. Verschiedene Obst- und Gemüsesorten, die inzwischen bei uns heimisch sind, werden uns Integration und Migration von Pflanzen und Menschen anschaulich vermitteln.



Ein Vortrag von und mit

Landschaftsökologe Dr. Josef Heringer