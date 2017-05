3. Bildungswoche "klug • fit • g´sund" in Mauterndorf

03.05.2017, 11:53 Uhr

Salzburger Bildungswerk Mauterndorf

Das Salzburger Bildungswerk Mauterndorf lädt zur dritten Bildungswoche ein! Vom 12. bis 20. Mai 2017 wird bei verschiedenen Veranstaltungen an mehreren Örtlichkeiten ein sehr interessantes und buntes Programm geboten. Die diesjährige Bildungswoche steht unter dem Motto "klug • fit • g´sund". Hochkarätige ReferentInnen werden viele Informationen und praktische Tipps rund um die Gesundheit geben.

Folgend finden Sie das Programm:

Freitag, 12. Mai 2017; 14.00 bis 16.00 Uhr, Senioren-Tageszentrum (gegenüber Gasthof Weitgasser)

Eröffnung

Samstag, 13. Mai 2017; 13.00 Uhr, Dr.-Eurgen-Bruning-Haus

Eröffnung der Bildungswoche durch Landesrätin Mag.a Martina Berthold MBA, Präsidentin des Salzburger Bildungswerkes"I kånn mi no erinnern ..." - Begegnung der Generationen zum Thema „Gesundheit einst und jetzt“Peter Griesner, Ulli Angermann und die Spielmusik der Neuen Mittelschule Mariapfarr begleiten und umrahmen den Nachmittag.

Man trifft sich im Dr.-Eugen-Bruning-Haus

Schon im Mittelalter gab es in Mauterndorf das Siechenhaus oberhalb des Schlosspichls. 1568 wurde das Bruderhaus (Armenhaus, Spital) gegründet. Der Vortrag gibt Einblicke über die Versorgung der Armen und Kranken von damals und spannt einen Bogen bis zur Gegenwart.Referent: Dr. Peter Klammer

14.00 bis 16.00 Uhr, Hausgemeinschaft Großeck

Sie kennen das bestimmt: Erst zu Hause bemerkt man, dass man zu viele und letztendlich auch nicht unbedingt notwendige Artikel gekauft hat. Wie oft greift mannach Artikeln im Regal, ohne darüber nachzudenken! Gesunde und ausgewogene Ernährung umfasst neben Obst und Gemüse, Getreide- und Milchprodukten, Fleisch und Fisch auch Fette, Öle und Getränke. Erst in der richtigen Kombination machen sie eine optimale Ernährung aus.ReferentIn: Mag. Viktor Schiffer und Christina Zitz

14.00 bis 16.00 Uhr, Hausgemeinschaft Preber

Bauernküche und Hausmannskost mit Dipl. Päd. Anna Bauer und Schülerinnen des MultiAugustinum; Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, sagt ein altes Sprichwort; und Bauernküche und Hausmannskost bilden seit jeher die einfache, aber solide Grundlage der Küche, die auch im Lungau eine Vielfalt von Speisen hervorgebracht hat.Referentin: Dipl. Päd. Anna Bauer

14.00 bis 16.00 Uhr, Hausgemeinschaft Mitterberg

Essen ist nicht nur Gaumenfreude, sondern auch Salz in der Suppe unserer Sprache. Bei einem charmanten Blick über den Tellerrand wird nicht um den heißen Brei herumgeredet. Merkwürdige Rezepte, vergessene Köche und geheim gehaltene Küchenskandale beantworten die letzten Fragen der Gastronomie. Humoristische Geschichten für alle Gourmets, Hobbyköche und solche, die sich an komischen und fantastischen Geschichten erfreuen.Erzählkaffee mit Peter Bachmaier

14.00 bis 16.00 Uhr, Hausgemeinschaft Fanningberg

Frisch gebackene Weckerl und Stangerl mit wertvollen Zutaten sind für unseren Speiseplan ein Muss! Ob zum Frühstück, zur Suppe oder zur Jause: Gebäck in jeder Form gehört dazu! Wir verwenden nur Getreide und Eier aus biologischer Landwirtschaft und achten darauf, dass unser Gebäck hauptsächlich Zutaten aus der Region enthält.Referentin: Sophie Eßl B.Ed.

14.00 bis 16.00 Uhr, 1. Stock

Donnerstag, 18. Mai 2017; 10.30 Uhr, Dr.-Eugen-Bruning-Haus

Donnerstag, 18. Mai 2017; 19.30 Uhr, Pfarrhof

Freitag, 19. Mai 2017; 15:00 Uhr, Gemeindeamt, Sitzungssaal

Samstag, 20. Mai 2017; 13:00 Uhr, Volksschule

Samstag, 20. Mai 2017; 19:00 Uhr, Dr.-Eugen-Bruning-Haus

Wie können wir Kleinbauernfamilien und Beschäftigte auf Plantagen in sogenannten Entwicklungsländern stärken? Werfen wir einen Blick auf die Anliegen der Produzenten unserer Kaffees und Tees, unserer Bananen und Schokolade und vielem anderen mehr. FAIRTRADE verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und Produzentenorganisationen und ermöglicht faire Handelsbedingungen.Gemeinsam mit der Volksschule Mauterndorf entdecken die TeilnehmerInnen spielerisch die Besonderheiten des Lungaues.Referentinnen: Ulli Angermann, Alexandra Bäckenberger„Unsere" Äpfel, Karotten, Krautkopf & Co. als „Fremde" auf unserem Speiseplan sind selbstverständlich. Tomaten, Kartoffel und Paprika können wir als „integrierte Ausländer" bezeichnen! Das Fremde bzw. die Fremden werden bei uns vielfach als Problem gesehen und diskutiert. Eine Wahrnehmung des Fremden als Träger des kulturellen Erbes, von welchem wir alle profitieren, findet kaum statt. Verschiedene Obst- und Gemüsesorten, die inzwischen bei uns heimisch sind, werden uns Integration und Migration von Pflanzen und Menschen anschaulich vermitteln.Referent: Dr. Josef Heringer, LandschaftsökologeGeht es Ihnen auch so: Sie haben ein Handy, ein Tablet oder einen Computer und wissen gar nicht genau, was Sie damit machen können?In diesem Workshop werden den TeilnehmerInnen einige Funktionen dieser tollen Geräte gezeigt: (Video-)Telefonie mit Familienmitgliedern rund um die Welt, Wanderwege online, Navigationssystem, Musik und Bücher immer dabei haben, Radio, Wecker und Taschenrechner, Produkte vergleichen und Erfahrungsberichte lesen, Tipps und Infos über Gartenarbeit, Rezepte, in Kontakt bleiben durch soziale Netzwerke u.v.a.m.Referentin: Anna Eder BA, Pädagogin und Safer-Internet-TrainerinDie Marktgemeinde Mauterndorf ist seit 1998 „Gesunde Gemeinde". Informieren Sie sich über das vielseitige Angebot in der Sektion Lebensfreude/Gesunde Gemeinde des USC.Alterssimulationsanzug: Wie fühlt man sich mit 65 oder 70? Mit dem Alterssimulationsanzug können Sie diese Perspektiven live erleben.Rufhilfe: Soforthilfe auf Knopfdruck. Der Gedanke, im Notfall keine Hilfe holen zu können, bereitet jedem Menschen Unbehagen und Sorge. Mit der Rufhilfe wird Ihnen diese Sorge genommen.Betreutes Reisen: Die Reiseziele befinden sich in den schönsten Gegenden Österreichs und Europas. Auch RollstuhlfahrerInnen können an den Reisen teilnehmen.Team Österreich Tafel: Überschüssige, einwandfreie Lebensmittel werden von Supermärkten, lokalen Lebensmittelhändlern und Produzenten gespendet.Das Angebot steht jedem zur Verfügung, der Unterstützung braucht.„In jeder Lebenslage sicher sein, dass in meinem Sinn gehandelt wird":Die Vorsorgemappe möchte diesem Wunsch gerecht werden.- Sehtest mit Optik Hofer e.U.- Fuß- und Körperpflege mit Waltraud Leitner- Gedächtnistraining mit Ulli Angermann und Ingrid Hutter, Hilfswerk Salzburg- Nordic-Walking-ParcourHerz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sind die häufigsten Todesursachen in Österreich. Hauptursachen sind Übergewicht, Bewegungsmangel, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette und Rauchen.Der Vortrag soll motivieren, die Risikofaktoren zu reduzieren und somit Krankheiten zu verhindern. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mit diesen Erkrankungen ohne weitere gesundheitliche Probleme gut weiterleben kann.Referentin: Dr. Barbara DietzeIn Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk und der GesundenGemeinde Mauterndorfdurch Bgm. Wolfgang Eder(Text: Salzburger Bildungswerk Mauterndorf)