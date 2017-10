Am Katschberg konnte man den Weg der alpenländischen Volskmusik wandern

01.10.2017, 20:00 Uhr

Eine Hütten-Musiroas gab es heuer auch am Katschberg.

KATSCHBERG (red). Eine Herbstnutzung des "Katschberger Adventweges" hat man sich am letzten Wochenende im September, bzw am ersten Oktober einfallen lassen: In den Hütten, in denen im Advent wieder ein Adventerlebnis der besonderen Art satttfinden wird, spielten an diesen drei Tagen verschiede Volksmusik-Gruppen auf. Am Sonntag waren das etwa die "Lungauer Aufgeiger", "Bloaßleateg" aus dem Lungau, Die "Schilcherleiten Musi" aus der Steiermark, die "Mollner Maultrommler" (OÖ) und die niederösterreischische Gruppe "Huach zua". An den beiden übrigen Tagen war aber unter vielen anderen auch die "Stoamugl Musi", der "Familiengesang Peitler", die "Sunnseitn Musi", die "Katschtaler Blas" oder die "Die Tamsweger Bauernmusi".Ziel war es, Einheimischen und Gästen einen gemütlicher Wander-Nachmittag mit der Möglichkeit, die Volksmusik des Alpenraumes kennen zu lernen und echte Volkskultur zu erleben zue beiten. Es sollte eine Gelegenheit zum Abschalten und Entspannen bieten und eine Mischung aus ruhiger, behaglicher Atmosphäre und lustigen Nachmittag mit Tanzlmusi und "Gstanzl"-Einlagen werden. Diesem Anspruch ist das Veranstatlungsteam rund um Dstinationsmangervoll gerecht geworden. Auch die Hüttenbetreiber haben durch kulinarische Köstlichkeiten dafür gesorgt, dass sich die Wander und Musikgenießer rundum wohl gefühlt haben.