Aus Alt mach Neu

15.10.2017, 10:34 Uhr

In der kommenden Woche werden die Türen des kenn i di? aber kurzzeitig geschlossen bleiben, denn nach zehn Jahren sei es an der Zeit für eine kleine Umgestaltung, wie Max Lüftenegger, Kellner im kenn i di?, im Gespräch verrät. Das jetzige Aussehen der Bar soll zwar erneuert, aber nicht maßgeblich verändert werden. Besucher des kenn i di? dürfen sich also auch in Zukunft auf Abende in entspannter und gemütlicher Atmosphäre freuen. Am 4. November findet dann sogleich das nächste Event statt: eine Cocktail- und Austernparty.