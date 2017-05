Bildungswoche "klug • fit • g´sund" - Man trifft sich im Dr.-Eugen-Bruning-Haus

Mauterndorf: Dr. Eugen Bruning Haus |

Salzburger Bildungswerk Mauterndorf

13.00 Uhr, Parterre; Multifunktionsraum

14.00 bis 16.00 Uhr, Hausgemeinschaft Großeck

Schon im Mittelalter gab es in Mauterndorf das Siechenhaus oberhalb des Schlosspichls. 1568 wurde das Bruderhaus (Armenhaus, Spital) gegründet. Der Vortrag gibt Einblicke über die Versorgung der Armen und Kranken von damals und spannt einen Bogen bis zur Gegenwart.Referent: Dr. Peter KlammerSie kennen das bestimmt: Erst zu Hause bemerkt man, dass man zu viele und letztendlich auch nicht unbedingt notwendige Artikel gekauft hat. Wie oft greift mannach Artikeln im Regal, ohne darüber nachzudenken! Gesunde und ausgewogene Ernährung umfasst neben Obst und Gemüse, Getreide- und Milchprodukten, Fleisch und Fisch auch Fette, Öle und Getränke. Erst in der richtigen Kombination machen sie eine optimale Ernährung aus.ReferentIn: Mag. Viktor Schiffer und Christina Zitz

14.00 bis 16.00 Uhr, Hausgemeinschaft Preber

14.00 bis 16.00 Uhr, Hausgemeinschaft Mitterberg

14.00 bis 16.00 Uhr, Hausgemeinschaft Fanningberg

14.00 bis 16.00 Uhr, 1. Stock

Bauernküche und Hausmannskost mit Dipl. Päd. Anna Bauer und Schülerinnen des MultiAugustinum; Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, sagt ein altes Sprichwort; und Bauernküche und Hausmannskost bilden seit jeher die einfache, aber solide Grundlage der Küche, die auch im Lungau eine Vielfalt von Speisen hervorgebracht hat.Referentin: Dipl. Päd. Anna BauerEssen ist nicht nur Gaumenfreude, sondern auch Salz in der Suppe unserer Sprache. Bei einem charmanten Blick über den Tellerrand wird nicht um den heißen Brei herumgeredet. Merkwürdige Rezepte, vergessene Köche und geheim gehaltene Küchenskandale beantworten die letzten Fragen der Gastronomie. Humoristische Geschichten für alle Gourmets, Hobbyköche und solche, die sich an komischen und fantastischen Geschichten erfreuen.Erzählkaffee mit Peter BachmaierFrisch gebackene Weckerl und Stangerl mit wertvollen Zutaten sind für unseren Speiseplan ein Muss! Ob zum Frühstück, zur Suppe oder zur Jause: Gebäck in jeder Form gehört dazu! Wir verwenden nur Getreide und Eier aus biologischer Landwirtschaft und achten darauf, dass unser Gebäck hauptsächlich Zutaten aus der Region enthält.Referentin: Sophie Eßl B.Ed.Wie können wir Kleinbauernfamilien und Beschäftigte auf Plantagen in sogenannten Entwicklungsländern stärken? Werfen wir einen Blick auf die Anliegen der Produzenten unserer Kaffees und Tees, unserer Bananen und Schokolade und vielem anderen mehr. FAIRTRADE verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und Produzentenorganisationen und ermöglicht faire Handelsbedingungen.(Text: Salzburger Bildungswerk Mauterndorf)Samstag, 13. Mai 201713:00 UhrDr.-Eugen-Bruning-Haus, Mauterndorf_____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081