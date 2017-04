27.04.2017, 16:04 Uhr

Den Hauptpreis puddelte ein Pongauer aus

OBERTAUERN. Rund 1.000 Schatzsucher puddelten in Obertauern, am 17. April, beim 11. Gamsleiten Kriterium, nach den begehrten Kisten im Schnee. Über den Gewinn des Hauptpreises, einen BMW X1, durfte Alexander Kaindl aus Pfarrwerfen jubeln. Auch Andreas Prommegger , Daniela Ulbing, Benjamin Karl und Co. vom Snowboard Austria Team ließen sich das Spektakel nicht entgehen. ÖSV-Snowboarderin Sabine Schöffmann durfte sich sogar über eine Schatzkiste und die darin enthaltene Halbjahreskarte für die Therme Amadé freuen.

