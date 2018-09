"Die Tracht gehört ausgeführt"

06.09.2018, 04:00 Uhr

40 Jahre Trachtenfrauen Tamsweg! Seit vier Dekaden halten die Trachtenfrauen des Lungauer Bezirkshauptortes Dirndl und Tracht hoch.

"Soll nicht verstauben!"



"Dabei zu sein ist schön!"

TAMSWEG. Eine Gruppe, die sich für die regionale Tracht interessierte, hatte es in Tamsweg schon früher gegeben, doch erst seit 1978 sind die Trachtenfrauen Tamsweg dokumentarisch erfasst. Heuer feiert der Brauchtumsverein damit sein offizielles 40-jähriges Bestehen. Gründungsobfrau war Maria Moser, die schon vor '78 Sargbegleitungen in Trachten-Kleidung organisiert hatte.Heute, 40 Jahre danach, ist Sieglinde Sampl die Obfrau, und das seit nunmehr sieben Jahren. "Die Tracht soll nicht im Kasten verstauben, sondern gehört ausgeführt und präsentiert!" Viele Trachten werden von Generation zu Generation weitergegeben und vererbt. Sieglinde Sampl hat ihre Festtracht, die jetzt 70 Jahre alt ist, von ihrer Mama bekommen. "Mir geht es um den Bezug zur Tracht, wenn ich reinschlüpfe, der emotionale Wert gehört dazu", sagt Sieglinde."Ich bin eine im Jahre 1976 Zugezogene", erzählt Ida Hinterberger, die Archivarin der Trachtenfrauen, "und ich wollte, seit ich das erste Mal eine Ausrückung der Trachtenfrauen beobachtet hatte, unbedingt mitmachen. Was haben die im Lungau Schönes, dachte ich mir. Das wäre super, da mal dabei zu sein, vor allem im Zusammenspiel mit den Schützen und der Blasmusik", erzählt sie. So wie bei Sieglinde ist auch ihre Leidenschaft für Dirndl und Tracht nach wie vor ungebrochen. "Die Pflege der Lungauer Tracht und die damit verbundene Liebe zur Heimat sind uns sehr wichtig", betonen die beiden, "schön, dass sich in jüngster Zeit auch immer mehr junge Menschen für das Trachtenwesen interessieren."

Gibt "Dirndl" und "Festracht"



Fest mit Kirchgang am 16. September

Ida Hinternberger erklärt: "Mindestens eine Tracht muss eine Trachtenfrau schon haben. Diese braucht sie nämlich für die Ausrückungen." Ida selbst hat zwei Trachten für festliche Anlässe sowie ein Dirndl als Alltagstracht. "Zwischen Dirndl und Festtracht besteht ein feiner Unterschied", erklärt Ida und Sieglinde ergänzt: "Eine originale Tracht ist auf jeden Fall super zu tragen. Du kannst sie eigentlich immer anziehen. Mit einem Dirndl/der Alltagstracht bist du bei jedem Anlass in Mode."Ihr Jubiläumsfest werden die Trachtenfrauen Tamsweg am 16. September feiern. Nach dem Zusammenkommen am Marktplatz findet der traditionelle Kirchgang der Trachtenfrauen statt. 18 der 20 Gründungsmitglieder aus 1978 werden voraussichtlich dabei sein. Auch Abordnungen der Schützen, Landjugend, Kameraden, und sämtlicher elf Trachtenfrauengruppen des Lungaus werden erwartet. "Wir freuen uns, wenn viele Interessierte zur Messe kommen und mit uns feiern. Jede(r) ist bei uns willkommen", sagt Obfrau Sampl. Nach dem offiziellen Festteil folgt der Jubiläums-Ausklang in der Hotel-Pension Kandolf. Übrigens: Tamsweg hat 160 Trachtenfrauen, lungauweit sind es in etwa 600.