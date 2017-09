Eachtling & More: "Eachtling & Federspiel"

ihrem vierten Album „Smaragd“ gelangen Federspiel, Gewinner des Austrian World Music Awards 2015, vom niederösterreichischen Schneeberggebiet mühelos ins Metropolitan Museum in New York, von den Dolomiten ins Innviertel und mit »Wumms« weiter Richtung Osten.Ein MUSS für jeden Musikliebhaber!!(Text: LKV)Donnerstag, 05. Oktober 201719:30 UhrFestsaal, Mauterndorf_____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081