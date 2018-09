Ein Abend voller Musik: CD-Präsentation der Tullnberg Dirndln

16.09.2018, 10:38 Uhr

und- ging ein lang ersehnter Traum in Erfüllung: Die drei jungen Frauen stellten ihre erste eigene CD mit dem Titel ,,Zeit is word´n" vor.Auf dem ersten Tonträger der drei Musikerinnen finden sich 14 Lieder im Stil der alpenländischen Volksmusik und Oberkrainer - darunter auch eine eigene Komposition von Keidel mit gleichnamigen Titel. Den Abend nutzte das Trio um dem Publikum dieses, aber auch einige weitere Stücke live zu präsentieren. Gleichzeitig bedankten sich die Musikerinnen aber auch bei den Anwesenden für die jahrelange Unterstützung. Darunter auch beim Tamsweger. In seinem Tonstudio in Tamsweg wurde die CD aufgenommen und 200 Stunden lang daran gearbeitet. Er selbst fand lediglich lobende Worte für die musikalische Leistung des Trios.

Auch zahlreiche Ehrengäste ließen sich den Abend nicht entgehen. Darunter auchund Obmann der Ferienregion Salzburger Lungau. Vor allem Gappmayer, der ein langjähriger Wegbegleiter der Tullnberg Dirndln sei, freute sich über die Einladung und bedankte sich für das Engagement des musikalischen Trios.Zusätzliche Unterstützung bekamen die Tullnberg Dirndln bei der Präsentation von derund den im Pinzgau beheimateten