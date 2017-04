Ein kaiserlich königlicher Film

26.04.2017, 14:22 Uhr

Reinhard Santner produzierte anlässlich 130 Jahre K.u.K. privilegierte Schützenverein zu Zederhaus einen Film, der vor wenigen Woche präsentiert worden ist.

Ernst Rothenwänder

Hans Weger

Robert Kissela

Adolf Kriegisch

Angelika Lintschinger

Johannes Wind

Reinhard Santner

Mario Schitter

ZEDERHAUS. Der K.u.K. privilegierte Schützenverein zu Zederhaus feierte Mitte März in den Räumen des Adeo Alpin Hotels in Zederhaus die Premiere seines Films, welcher anlässlich des 130-Jahr-Jubiläums des Schützenvereines Zederhaus entstanden ist und gleichzeitig als ein Beitrag zu 50 Jahre Lungauer Volkskultur gilt. Zur Filmpräsentation hatte Vereins-Präsident und Oberschützenmeister LAbg.Ehrengästen, Honoratioren und Schützenkameraden geladen. Der Einladung gefolgt waren unter anderem Vereins-Schützenkaiser, das Ehrenmitglied HR, Vereins-Botschafter Primar, die amtierende Vereins-Schützenköniginsowie der Vereins-Kronprinz,Der Produzent des 68-minütigen Films, Schützenmeister, ging bei der Präsentation nicht nur näher auf den Inhalt, sondern auch auf den Dreh und dessen Bedingungen per se ein. Als beeindruckende Filmaufnahmen strich Santner den Dreh mit einem Adler und einen-Simulationsflug mit dem Hubschrauber über dem Riedingtal hervor. Das Film-Projekt war übrigens von der Firma Recon Group () finanziell unterstützt worden.Der Film-Abend klang unter den musikalischen Darbietungen des Männerquartettes des Singkreises Zederhaus aus.