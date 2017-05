05.05.2017, 09:30 Uhr

SANKT MICHAEL IM LUNGAU. Ein neuer Player im Bereich Kraftsport und Fitness hat die Lungauer Spielarena betreten. "Nonstop Fitness Lungau" nennt sich das neu eröffnete Fitnessstudio, dasaus Spittal an der Drau in der ehemaligen Tennishalle von Sport Friedrich in Sankt Michael im Lungau betreibt. Eröffnung gefeiert wurde gestern, Donnerstag, der 4. Mai. Unter den ersten Gästen fanden sich unter anderem Bürgermeister sowie Landtagsabgeordneter(praktischer Arzt in Sankt Michael) sowie viele weitere Interessierte ein.Der Standort in Sankt Michael ist bereits der vierte von "Nonstop Fitness". Drei bestehende Studios gibt es noch in Spittal, zwei weitere sollen im Raum Kärnten demnächst folgen. "Je mehr Muskeln, desto gesünder und wohlgeformter der Körper", betont Studio-Inhaber. "Anti-Aging, Verletzungs-Vorbeugung, 24-Stunden-Fettverbrennung und Selbstbewusstsein sind nur ein paar von zahlreichen Vorteilen des Krafttrainings", ergänzt er. Sein Fitnessstudio in Sankt Michael, das vonkonstruiert worden ist, hat rund um die Uhr geöffnet. Einlass bekommen Mitglieder via ihr Smartphone. Eine Mitgliedschaft ist ab 29,90 Euro (ein Monat) möglich.