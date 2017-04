Erster Lungauer Oster - Zug!

20.04.2017, 18:09 Uhr

Eigentlich wollte man ja auch den Osterhasen am Zug haben und unterwegs ein paar Eier verstecken, aber irgendwie war das noch nicht möglich. Der Hase hat sich vor der Dampflok erschreckt, ist in seinen Bau geflohen und hat die Eier mitgenommen! Aber was diesmal noch nicht war, könnte ja irgendwann noch werden. Gut möglich das es auch nächstes Jahr wieder einen Oster-Zug gibt. Ein Hoch auf die Taurachbahn für diese gute Idee!