Frauen Dreigesang Treffen in Tamsweg

02.05.2017, 11:09 Uhr

Der St. Michaeler Pfarrer Mathias Kreuzberger zelebrierte die Hl. Messe. Die Teilnehmer waren nicht nur Andächtig, ein paar von ihnen haben auch andächtig gesungen! Religiöse Volkslieder, wie es sich in so einem schönen Gotteshaus geziemt!Anschließend begab man sich in den Gamswirt um bei einem geselligen Zusammensein zu essen, zu trinken, zu Fachsimpeln und eine Gaudi zu haben. Ob sie zu vorgerückter Stunde angefangen haben Kakao zu trinken entzieht sich meiner Kenntnis! Na, um die Männer durch denselben zu ziehen!