Frühlingskonzert 2017 der TMK Lessach

07.05.2017, 20:33 Uhr

Am 6. Mai fand das traditionelle Frühjahreskonzert der Trachtenmusikkapelle (TMK) Lessach statt.

LESSACH (res). In der randvoll gefüllten Turnhalle der Volksschule Lessach bot die TMK ein abwechslungsreiches und durchaus anspruchsvolles Programm, das von Marsch über Polka und Filmmusik bis zu einem Austropop-Medley reichte.Die musikalische Leitung erfolgte durch Kpm. Eduard Macheiner. Durch das Programm führte in sehr unterhaltsamer Weise Franz Kröll.Neben 2 Neu-Aufnahmen in die Kapelle gab es auch einige Ehrungen für 10, 25, 40 - jährige Mitgliedschaft in der Kapelle, die in der Pause überreicht wurden.Unter den Ehrengästen Dechant Markus Danner, Bezirkskapellmeister-Stv. Markus Maier, Bürgermeister Peter Perner, Obleute der anderen Vereine und viele weitere. Besonders gefreut haben die MusikerInnen die zahlreichen Gäste aus benachbarten Kapellen und Gemeinden, vor allem eine große "Delegation" aus der steirischen Krakau.Im Anschluss an das Konzert konnte man sich bei "Fredl-Burger", Bier, Wein und Limo gemütlich unterhalten.