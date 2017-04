Gedanken, die zu Worten werden

27.04.2017, 05:00 Uhr

Sie ist 14 Jahre jung, schreibt gerne und wird sich mit deutlich älteren Kontrahenten messen.

Poetry Slam: was ist das?

TAMSWEG. Sophia Url aus Tamsweg wird bei der U20 Poetry Slam-Meisterschaft teilnehmen. Die 14-Jährige wird sich am 5. und 6. Mai auf der Bühne der ARGEkultur in Salzburg mit den größten poetischen Bühnentalenten aus ganz Österreich messen.Poetry Slam ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei welchem von den Teilnehmern selbst verfasste Texte innerhalb einer vorgegebenen Zeit einem Publikum vorgetragen werden. Im Fall von Sophia Url sind dies Texte „made in Salzburg“, „made in Lungau“ – ganz genau gesagt: „made in Tamsweg“.

Darüber schreibt Sophia!

Mit zwölf Jahren begonnen

Auf den letzten Abdruck!

"Meine Texte handeln von Unterschiedlichem", erzählt Sophia und konkretisiert: "Meistens geht es um persönliche Gedanken; gerne widme ich mich gesellschaftspolitischen Inhalten, wie etwa dem Umweltschutz oder Frauenrechten et cetera." Inspirieren lässt sich Sophia dabei durch Literatur und den tagesaktuellen Nachrichten, welche sie den diversen Medien entnimmt.Ihren ersten Poetry Slam hat Sophia im Herbst 2015 absolviert, als die Lungauer Kulturvereinigung zum intellektuellen Wettstreit ins Schloss Kuenburg geladen hatte. Dort wurde die Poetry Slam-Szene auf die junge Tamswegerin aufmerksam. "Entdeckt hat mich schließlich Lukas Wagner aus Salzburg, der ein Slam Labor leitet", erzählt Sophia. "Lukas war es auch, der mich nun für die U20-Meisterschaft in Salzburg nominiert hat." Trotz ihres jungen Alters hat Sophia schon einiges an Erfahrung im Poetry Slam-Bereich gesammelt. Im Vorjahr hat sie zum Beispiel am 'Jeder-Kann' im Rahmen der Salzburger Festspiele 2016 mitgewirkt.Welchen Text sie am 5./6. Mai in Salzburg vortragen wird, weiß Sophia noch nicht; meist schreibt sie ihre Werke erst auf den letzten Abdruck. "Unter Druck kann ich offenbar am besten arbeiten", schmunzelt Sophia, die das Gefühl vor einem Poetry Slam als "angenehme Nervosität" beschreibt.