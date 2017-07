Hoher Festtag in Mariapfarr mit dem 20. Flohmarkt!

Am Dienstag, dem 15. August 2017, von 10:00 bis 17:00 Uhr wird beim großen 20. Maria-pfarrer Flohmarkt wieder gebummelt, gestöbert und gekauft. Was 1996 mit drei Ständen begonnen hat, ist mittlerweile zu Lungaus größtem Flohmarkt angewachsen. Die heimischen Vereine - Bäuerinnen, Feuerwehr, Kameradschaftsbund, Landjugend, Rotes Kreuz, Samson, Schützen, Trachtenfrauen, Trachtenmusikkapelle und die Wirte sorgen für Unterhaltung und Verpflegung. Die Ortsdekoration steht heuer unter dem Motto "Ein Sommer wie damals". Der Patroziniumsgottesdienst mit Kräuterweihe in der Pfarrkirche um 09:00 Uhr eröffnet den Hohen Festtag. Den ganzen Tag über wird ab 10:00 Uhr von der Pfarrstraße bis zum Weiherplatz zünftig aufgespielt. Das Autohaus Graggaber ist mit einer Autoschau vertreten, für Kinder gibt es Ponyreiten.

Einstimmung am VorabendAls Einstimmung auf den Hohen Festtag singen am Vorabend, 14. 8., um 19:00 Uhr im Arkadenhof der Pfarre alle Chöre der Pfarrgemeinde. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, das Ortszentrum ist von 08:00 bis 18:00 Uhr gesperrt; Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es beim "Billa" und der Discothek "Villa", ein Shuttle-Bus bringt Sie ins Ortszentrum.Anmeldungen:Wer selbst einen Stand betreiben möchte: Anmeldungen bis spätestens 10. August bei Frau Helga Petritsch unter Tel. 0664/1001520!