Besuchen Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden den Tamsweger Kirchtag. Rund 70 Aussteller werden am Montag, 15. Mai, das Zentrum von Tamsweg bevölkern. Die Vielzahl an verschiedenen Ständen, die riesige Auswahl und die jährlich immer wieder am selben Platz stehenden urigen Marktfahrer mit ihrer Kirchtagsware machen die Anziehungskraft dieses Marktes aus. Wenn man den Verkaufsgesprächen zuhört, dann hat man wirklich den Eindruck auf einem richtigen Bazar zu sein.

(Text: TVB Tamsweg)Montag, 15. Mai 2017ganztägigMarktplatz, Tamsweg