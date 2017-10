Live Reportage "Zentralamerika & Kuba"

von Joe PichlerAbenteuer pur auf über 19.000 km: Renate und Joe Pichler durchstreifen auf ihrer KTM ganz Zentralamerika und Kuba. Was auf Panamas „zivilisierten“ Roads beginnt, endet mit einem heißen Ritt durch die glühenden Kakteenwüsten der Baja California im Norden Mexikos. Der Regenwald Costa Ricas überwältigt mit seiner exotischen Tierwelt und sie treffen auf Goldsucher bei der mühsamen Suche nach Reichtum. Die Moskitoküste in Honduras wird ihrem unberechenbaren Ruf gerecht und endet in einer „Sackgasse“. Der Weg nach Guatemala wird zum riskanten Unternehmen und es geht nur mehr bei Ebbe am Ufer des Karibischen Meeres weiter. Endlich in Guatemala angekommen, besteigen sie den fast 4.000 m hohen Vulkan Acatenango und tauchen auf den farbenprächtigen Märkten der Maya in eine mystische Welt ein, die diese uralte Kultur immer noch ausstrahlt. Anschließend wird auf einem 100 Jahre alten Segelschiff angeheuert und es geht bei hohem Wellengang nach Kuba. Die Belohnung: Mitreißende Son Musik, verfallene Gebäude, pittoreske Oldtimer und verblassende Bilder von Che Guevara einerseits und chinesische Elektroroller, Internet und Smartphones andererseits: Kuba ist im Umbruch. Quer durch Mexiko, von Yucatan bis an die Pazifikküste führt die letzte Etappe der Reise, wo sie nach 140 aufregenden Tagen endet.

(Text: Renate und Joe Pichler)Freitag, 06. Oktober 2017, 19:30 Uhr, Großsporthalle, TamswegSamstag, 07. Oktober 2017, 19:30 Uhr, Dorfwirt Bräu, RamingsteinSonntag, 08. Oktober 2017, 17:00 Uhr, Festsaal, St. MichaelSonntag, 22. Oktober 2017, 17:00 Uhr, Festhalle, Mauterndorfin den jeweiligen RaiffeisenbankenKulturzentrum "die künstlerei", Hatheyergasse 2, 5580 Tamsweg