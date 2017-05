Maibaumsteigen Unternberg

14.05.2017, 18:58 Uhr

Noch dazu spielt dabei ihre eigene Musik auf! Die einzige Landjugend – Musik überhaupt in ganz Salzburg! Noch dazu in TMK – Stärke. Also ungefähr 40 Mitglieder stark. So was ist nur bei Mitgliederstarken Landjugenden möglich, die nur in - ähm.....(Pardon) - entsprechend fruchtbaren Gegenden vorkommen.Neben einem Maibaumsteigen für Kinder – und natürlich auch der Erwachsenen, gab es für die herunten gebliebenen auch noch ein steirisches Hackelziehen. Das ist nicht mit den Fingern, sondern mit den Beinen!