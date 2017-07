August "Mann trifft sich" im Buffet des Schwimmbades St. Michael.

Der Verein Wirtschaft in St. Michael und Bettina Ehrenreich von Bettinas Schwimmbadbuffet in St. Michael laden am Donnerstag, 03. August 2017, ab 18.00 Uhr

in Bettinas Schwimmbadbuffet zum "Man trifft sich"



Gäste erhalten

• ein Begrüßungsgetränk

• einen Schwimmbadburger mit Pommes um nur E 5,-

• diverse Cocktails

• und wie immer gibt es eine lukrative Tombola und weitere Überraschungen!