Musical Mademoiselle Marie

MAUTERNDORF. Im vergangenen Jahr feierte das Musical auf einer Freilicht-Bühne im mittelfränkischen Cadolzburg Premiere. Mehr als 14 000 Zuschauer sahen das Stück in der Open-Air-Version, mehrmals musste verlängert werden.Im September 2016 kam die Filmversion über die Geschenisse ins Kino.Im Mittelpunkt steht eine Liebesgeschichte zwischen der fränkischen Bäuerin und dem französchischen Kriegsgefangenen Francois, der in ihrem Hof Arbeitsdienst verrichten muss, nach Kriegsende aber freiwillig bleibt. Als sie mit ihm später in seine Heimat Oradour reist, erfährt sie von den Gräultaten der Nazis. Ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt – zumal ihr eigentlicher Mann Hans plötzlich aus russischer Kriegsgefangenschaft heimkehrt.

Aufführung am Marktplatz in Mauterndorf

Die Cadolzburger Burgfestspiele bringen nun im Rahmen der 800-Jahr Feiern in Mauterndorf das Stück zwei Mal, am 4. und 5. August, zur Aufführung. Beginn um 20:00 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr.Infos und Karten: Marktgemeinde Mauterndorf, Tourismusverband Mauterndorf und die Raiffeisenkassen im Lungau.Autor: Fritz Stiegler, Musik: Mathias Lange