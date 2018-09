Oktoberfest in Ramingstein

16.09.2018, 13:29 Uhr

Der Zug Ramingstein-Thomatal des Roten Keuzes feierte sein traditionelles Oktoberfest.

RAMINGSTEIN. Am Samstag, dem 15. September 2018, lud der Zug Ramingstein-Thomatal des Roten Kreuzes Lungau/ Tamsweg in den Ramingsteiner Garten zum Oktoberfest. Im beheizten ZElt empfing man die Gäste und bot auch ein reiches Programm. So begann der Abend mit einer Geschicklichkeitsolympiade, bei dem die teilnehmenden Teams einige Aufgaben zu lösen hatten. Den Sieg für sich entscheiden konnte das Team aus St. Michael - vor dem zweiten Team aus St. Michael.

Abwechslungsreiches Programm

Nach der Geschicklichkeitsolympiade tanzte er Ramingsteiner Samson auf, begleitet von der TMK Ramingstein, Diese spielte dann auch ein Konzert für die Oktoberfest-Besucher. Den Hauptabend bestritten "die 3 Verschärften", die stundenlang das Publikum begeisterten. Auch die Schuplattlergruppe "Krakauer Freunde" zeigte in einem tollen Auftritt ihr Können.Neben vielen Rot-Kreuz Kollegen aus dem ganzen Lungau war auch die Ramingsteiner Bevölkerung stark vertreten. Allen voran Bgm, aber auch Biosphärenpark Manager, Ak-Bezirksstellenleiteroder Amtsleiter. Sprecher Günther Pagitsch unterstützte Zugskommandantbei der Moderation des Abends. Im Organisationsteam und einer der zahlreichen Helfer am Abend war auch RK-GF. Die Gäste konnten zwischen Weißwurst- und Stelzen-Essen im Zelt, Bar und Weinbar wählen. Außerdem in der Schießbude ihr Geschick beweisen oder - natürlich beim Oktoberfest - auch das Bier kosten.