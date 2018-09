Prozession in Seetal

14.09.2018, 23:52 Uhr

So pilgerte die fromme Schar auch am Seetaler See entlang. Der leider zu Verlanden droht, wie mir scheint. Eigentlich schade drum. Er liegt so idyllisch. Nur in der Mitte ist noch eine armselige kleine Pfütze. Dabei gibt es dort ein schönes Echo! Beinahe wie am Königsee! Man kann es deutlich hören, wenn die Musikkapelle ihre Melodien in die Landschaft entlässt!