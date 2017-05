"Simsalabim"-Eröffnung

Tamsweg: Pfarrsaal |

Clowntheater Herbert & Mimi "allein daheim"

Herbert und Mimi sind allein daheim. Eigentlich sollten sie schlafen. Aber das Sandmännchen ist schon wieder fort und um müde zu werden, spielen die beiden ein Spiel. Und dann noch ein Spiel. Und entdecken dabei die Freude des Gewinnes und das Leid des Verlierens. Und plötzlich ist nichts mehr so wie es sein sollte. Das totale Chaos. Doch mit Hilfe des Publikums richten sich Herbert und Mimi im Durcheinander so ein, dass die Welt wieder in Ordnung ist.

(Text: LKV)Freitag, 12. Mai 201715:15 UhrPfarrsaal, Tamsweg