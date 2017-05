Simsalabim - Theater "Ein Baum geht durch den Wald"

Ein fantasievolles Waldtheater und die Geschichte von eWALD, einem jugen ApfelBAUM, der noch keine Wurzeln schlagen will. Das Stück verbindet Figurentheater, Objekte, Mimik und mitreißende Musik, das der ganzen Familie die Lachtränen in die Augen treibt.(Text: LKV)Mittwoch, 17. Mai 201710:00 UhrKindergarten, Mariapfarr_____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081