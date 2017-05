Theaterstück "Die Jungfern vom Bründlhof"

Seetal: Haasntenne (Fam. Fuchsberger) |

Theaterstück der Theatergruppe Seetal/Fresen

Komödie in 3 Akten vom Ridi WalfriedLoni, Bäuerin vom Bründlhof und ihre Mägde bewirtschaften gemeinsam den Hof. Männer werden generell verabscheut und wenn sich einer zu den Jungfern "verirrt", wird er so schnell wie möglich wieder abserviert.Um sich den Frust von der Seele zu reden, schreiben die Frauen Briefe an die Störenfriede, die sie aber nie abschicken.Mit der Ankunft von Nanni, Lonis Nichte, ändert sich einiges. Das Schicksal nimmt seinen Lauf.

Samstag, 06. Mai 2017 - 20:00 UhrSonntag, 07. Mai 2017 - 14:00 UhrSamstag, 13. Mai 2017 - 20:00 UhrSonntag, 14. Mai 2017 - 14:00 UhrSamstag, 20. Mai 2017 - 20:00 UhrSonntag, 21. Mai 2017 - 14:00 und 18:00 UhrMittwoch, 24. Mai 2017 - 20:00 UhrFreitag, 26. Mai 2017 - 20:00 UhrHaasntenne (Fam. Fuchsberger), SeetalEintritt Erwachsene: € 7,–Kinder bis 15 Jahre: € 5,–Tel.: 0650-8441767 (Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr)