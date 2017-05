Wer gesund und fit ist, hat gut "smilen"

03.05.2017, 16:35 Uhr

Toni Klein eröffnet "S.M.I.L.E Gesundheits-Club".

TAMSWEG. Der Lungauer Fitness-Profi Toni Klein hat in Tamsweg ein neuen Hotspot für Kraft-, Ausdauer- und Gesundheitssportler eröffnet. "S.M.I.L.E Gesundheits-Club" nennt sich das Ganze und ist im Untergeschoss des Bushido, am Murweg in Tamsweg, zu finden. Zahlreiche Gäste, darunter auch der Tamsweger Bürgermeister Georg Gappmayer, statteten dem Smile-Team bereits einen Besuch ab, und auch der Lungauer Unternehmer Herbert Wieland (Schlüsseldienst) trainierte bereits zur Probe.

Zweiter Standort im "Alive 656"

Tage der offenen Fitness-Tür

Ein zweiter Club-Standort befindet sich übrigens in Kleins bereits bestehenden Fitnessstudio "Alive 656" in Sankt Michael im Lungau.In diesen Tagen, vom 2. bis zum 5. Mai, findet am Standort Tamsweg, jeweils von 9 bis 20 Uhr, ein Tag der offenen Tür statt. Am Standort Sankt Michael findet der Tag der offenen Tür am 3. Mai, bis 20 Uhr, statt..